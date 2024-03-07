Це все нам на користь, – політтехнолог сказав, які два меседжі поширює Макрон

Між президентом Франції і канцлером Німеччини нібито триває протистояння. Ба більше, Еммануель Макрон відкрито заявив, що на початку війни в Україні деякі країни збиралися обмежитися допомогою лише касками та спальниками, вочевидь натякаючи на позицію Берліна.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що після цього Олаф Шольц був змушений давати відповідь. Канцлер наголосив, що його країна виділяє найбільшу військову допомогу Києву у всієї Європі.

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Пожвавлення щодо допомоги йде на користь Україні

Шольц сказав правду про те, що Німеччина виділяє найбільше коштів Україні. У 2024 році ця сума становить понад 7 мільярдів євро, порівняно з 3 мільярдами, які дає Франція. За словами політтехнологами, у німців та французів немає жодних причин для суперечок, окрім однієї.

Я думаю, що це все через Taurus, бо інших причин вступати в якусь конфронтацію - немає. Німеччина й Франція спільно допомагають Україні,

– зауважив Михайло Шейтельман.

Варто згадати, що Макрон заснував коаліцію ракет середньої та великої дальності. Він наказав у короткі терміни скласти список того, що потрібно, провести відповідні напрацювання. Відтак уже найближчим часом стане відомо більше деталей щодо цього. Цілком ймовірно, що коаліцію створили на противагу Німеччині.

У Макрона після зустрічі в Єлисейському палаці було два меседжі: один про коаліцію ракет, а другий про введення військ в Україну – все це абсолютно точно нам на користь,

– наголосив політтехнолог.

Зараз помітне пожвавлення у питанні ракет і навіть щодо залучення іноземних військ, яке поки розглядають лише теоретично. Але всі ці заяви, очевидно, є дуже важливими для України.

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