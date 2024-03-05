Комплекси лідерів: чому Франція останнім часом так "зафанатіла" Україною

Франція від початку повномасштабного російського вторгнення активно підтримує Україну. Загальна сума допомоги становить 3,8 мільярда євро. До того ж французький лідер мало не єдиний, хто публічно заговорив про введення військ в Україну.

На наших очах проросійська позиція Франції еволюціонує в проукраїнську. Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський сказав 24 Каналу, що провокує зміну настроїв французької політичної еліти.

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"Легко було тролити американців й відокремлюватися від них, коли Франція була чітко захищена гарантіями США, а зараз перспектива появи в Овальному кабінеті Дональда Трампа – реальна загроза виходу Сполучених Штатів з НАТО. Тому вся Європа, не тільки Макрон, задумалися про свою безпеку. Ген "величності Франції" тут спрацював на нашу користь", – наголосив російський публіцист зі США.

Комплекс Франції

Центральна ідея французької політичної еліти завжди працювала на користь Росії. Однак зараз вона почала працювати на користь України.

Апогеєм був приїзд у Київ влітку 2022 року європейських лідерів, зокрема президента Франції Еммануеля Макрона, з "планом миру", який насправді був схожий на план про капітуляцію України.

У Києві з ними розібралися. Показали наслідки воєнних злочинів росіян у Бучі, Ірпені та інших містах. Після цього Макрон навіть не виліз на пресконференції зі своїм "планом". Ця спроба капітуляції України була відкинута,

– зазначив Піонтковський.

За його словами, після Другої світової війни Франція втратила роль світової держави, що сформувало низку комплексів. Головний лозунг глави французького тимчасового уряду після визволення у 1944 році Шарля де Голля – "Величність Франції".

Вся безпека країни залежала від американської підтримки та нависала загроза агресії Радянського Союзу. Тоді Голль вирішив дистанціюватися від США та налагоджувати "особливі" відносини з СРСР, у яких Франція завжди шукала виправдання своєму суверенітету та незалежності.

Водночас Москва завжди цинічно використовувала ці комплекси й підігравала їм. Подібне продовжувалося і з Росією. Наприклад, Мінські угоди були спільним "витвором" Німеччини та Франції. Зараз вони виправдовуються, мовляв, навмисно уклали угоду, що дати Україні можливість "протриматися". Хоча насправді чинили шалений тиск на Україну,

– мовив російський публіцист зі США.

Він пригадав, як у 2016 році канцлер Німеччини Ангела Меркель приїжджала у Київ та закликала Верховну Раду змінювати Конституцію, підлаштовуючи її під Мінські домовленості. Проте зараз ситуація інша.

Відправлення західних військ в Україну

У Єлисейському палаці відбудеться зустріч лідерів парламентських партій щодо ситуації в Україні. ЗМІ припускають, що, ймовірно, президент Франції підніме тему можливості відправлення військ в Україну.

Проте в інтерв'ю Макрон уточнив, що розгортання французьких сил у найближчому майбутньому не планується.

До того ж очільник МЗС Франції заявив, що французькі війська не братимуть участь у військових діях на території України. Він наголосив, що французи не будуть помирати за Україну.

Мінські домовленості – це три спільні документи учасників врегулювання ситуації на Донбасі в Нормандському форматі.