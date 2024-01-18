Париж щомісяця постачатиме Збройним Силам України авіабомби AASM. Україна почне отримувати озброєння вже з січня 2024 року.

Відповідну інформацію журналістам повідомив 18 січня 2024 року міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Варто зазначити, що 18 січня міністр оборони України мав відвідати в Парижі відкриття Коаліції артилерії, проте скасував візит через те, що 17 січня був на Ставці Верховного Головнокомандувача.

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Що відомо про нову допомогу від Франції

Себастьян Лекорню розповів, що Україна отримає від Франції ракети авіабомби AASM, які будуть адаптовані під українські винищувачі радянського виробництва.

Дуже важливий момент – ми почнемо постачати авіабомби AASM. Нам вдалося адаптувати їх під радянські літаки "МіГ" і "Сухий",

– заявив міністр оборони Франції.

За його словами, країна постачатиме по 50 авіабомб на місяць протягом усього 2024 року, починаючи з січня.

Ба більше, Себастьян Лекорню розповів, що з лютого 2024 року Франція надаватиме Україні по 3 тисячі артилерійських снарядів на місяць, а не 2 тисячі, як було раніше.

Франція надасть 78 САУ Caesar для України

Авіабомби AASM є високоточними авіаційними боєприпасами всепогодної дії, які запускають поза зоною дії протиповітряної оборони противника і вражають цілі без ризику для літаків. Їхня дальність – до 60 кілометрів. Вони мають високу точність, можуть використовуватися для ураження точних цілей, зокрема – артилерійських батарей, командних пунктів та складів боєприпасів.

Париж виготовить для України 78 самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar. Щоб процес почався швидше, нещодавно Київ купив 6 СУА власним коштом.

Заявляючи про це, Лакорню назвав установки Caesar "флагманом французької артилерії". Він також заявив, що ця техніка має калібр типу 155 міліметрів та може вести вогонь на відстань до 42 кілометрів, роблячи не менше шести пострілів за хвилину.

До речі, Еммануель Макрон анонсував свій візит до Києва. Він планує підписати двосторонню безпекову угоду з Україною та передати ЗСУ десятки ракет SCALP 40 ракет дальнього радіуса дії Scalp, а також декілька сотень бомб.