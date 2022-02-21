Франція скликає Радбез, Канада готує санкції: як Захід реагує на наміри Росії визнати бойовиків
Джерело:cpac
Захід обурений намірами Росії визнати бойовиків. Держави готуються рішуче відповісти на цей цинічний крок з боку країни-окупантки.
Як Захід реагує на цинічні наміри Росії
Канада
Джастін Трюдо – прем'єр-міністр Канади – заявив, що його країна та її союзники відреагують на будь-яку спробу Росії порушити територіальну цілісність України. Канада, США та Євросоюз готові відповідати рішуче.
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Ми будемо виступати за територіальну цілісність України та не визнаємо будь-які спроби визнання незалежності окупованих територій України,
– наголосив Трюдо.
Естонія
У МЗС Естонії закликали ЄС запровадити жорсткі санкції проти Росії, якщо вона визнає бойовиків Донбасу. Такі дії з боку російської сторони стануть грубим порушенням міжнародного права та суверенітету й територіальної цілісності України.
"ЄС має негайно ввести суворі санкції. Закликаємо Росію до деескалації", – мовиться у повідомленні.
Франція
Тим часом у Франції скликають екстрене засідання Радбезу. Про це вже заявили у Єлисейському палаці.
Засідання Радбезу у Росії
У Росії 21 лютого відбулося абсурдне термінове засідання Радбезу. Володимир Путін та його соратники вправлялися у вмінні поширювати фейки, традиційні для російської пропаганди.
Згодом Путін заявив, що озвучить рішення щодо "легітимізації" бойовиків вже 21 лютого.
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