У Франції анонсували виробництво 78 САУ Caesar для України

Франція виготовить для ЗСУ 78 самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar. Аби процес розпочався якнайшвидше, Україна надасть частину власних ресурсів.

Про це повідомив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню. За його словами, нещодавно Київ купив 6 СУА власним коштом, щоб "запустити ініціативу".

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Чиновник наголосив, що у ситуації, коли західна допомога вичерпується, Франція впроваджує у себе режим воєнної економіки.

Україна придбала 6 установок

"Україна сама готова вкласти частину своїх ресурсів. Вона щойно придбала 6 установок за власні кошти, щоб розпочати ініціативу", – сказав Лекорню.

Міністр назвав установки Caesar "флагманом французької артилерії".

. Ця техніка має 155-мм калібр і може вести вогонь на відстань до 42 кілометрів, роблячи не менше шести пострілів за хвилину.

Також міністр оборони Франції анонсував візит українського міністра Рустема Умерова у четвер, 18 січня. Очільники оборонних відомств мають відвідати завод Nexter у Бурже, де виробляють САУ Caesar.

Військова допомога від Франції