Франція розглядає можливість відправлення власних танків Leclerc в Україну, – Politico

Франція також розглядає можливість відправити в Україну власні танки Leclerc. Точно усе вирішиться найближчими днями.

22 січня відбудеться спільне засідання кабінету міністрів Франції та Німеччини. Там обговорять постачання зброї Україні. Про це виданню розповів французький чиновник.

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Французи розглядають відправлення танків Leclerc в Україну

Співрозмовник Politico повідомив, що французи розглядають можливість відправки в Україну власних танків Leclerc, щоб допомогти Німеччині наважитись на постачання танків Leopard. Адже перед тим Олаф Шольц заявив, що Німеччина буде діяти лише в координації з міжнародними партнерами.

Питання складне і ще не вирішене в Парижі. Але ми думаємо про це. Побачимо, що буде вирішено на спільному засіданні кабінету міністрів Франції та Німеччини,

– сказав французький чиновник.

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