Франція звернулася до Росії: просить вплинути на Білорусь через міграційну кризу

У Франції заявили, що Росія повинна чинити тиск на Білорусь, аби зупинити міграційну кризу. У Парижі пояснили, що це можливо, бо Володимир Путін та Олександр Лукашенко перебувають у "тісних відносинах".

У Міністерстві закордонних справ Франції вірять, що Путін у питанні міграційної кризи може вплинути на Лукашенка, бо має відповідні важелі.

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Франція звернулася до Росії через Білорусь

У Володимира Путіна дуже тісні відносини з Олександром Лукашенком, тому у нього мають бути засоби, щоб діяти та чинити тиск,

– заявив міністр Жан-Ів Ле Дріан.

Він сподівається, що Путін зможе це зробити – дипломатично чи іншими способами.

Французький міністр зазначив, що Росія іноді буває "нестерпним сусідом", але попри це з російською владою необхідно йти "шляхом діалогу".

Жан-Ів Ле Дріан назвав міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні "операцією, яку проводить диктатор", а також звинуватив Лукашенка у торгівлі людьми.

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