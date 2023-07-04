"Украли все": у Франції підрахували збитки від масових заворушень
Джерело:Le Parisien
У Франції підрахували збитки від масових заворушень, які спалахнули наприкінці червня. Так, місцеві підприємці загалом втратили близько 1 мільярда євро.
Таку інформацію оприлюднив голова союзу французьких підприємців Жоффруа Ру де Безьє. Він наголосив, що все це просто вкрали.
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Було повністю розграбовано понад 200 магазинів, знищено 300 банківських відділень, постраждало 250 тютюнових крамниць з використанням методів абсолютного насильства. Усе було вкрадено, навіть касові апарати вкрали перш ніж підпалити,
– заявив де Безьє.
Він наголосив, що французький бізнес вже втратив понад 1 мільярд євро. Водночас це без врахування збитків для туризму. Адже після того, як відео масових заворушень розлетілися по всьому світу, багато людей скасували свої поїздки у Францію.
Що відомо про протести у Франції
- У Парижі 27 червня правоохоронці застрелили 17-річного підлітка, який не зупинив автомобіль за їхнім наказом. Суспільство обурилося через це й заявило про расизм, адже юнак був арабом. То ж у багатьох містах Франції спалахнули масові протести.
- Судова влада розпочала два окремі розслідування: одне стосується вбивства підлітка правоохоронцем, а інше – нездатності водія зупинити автомобіль і ймовірної спроби "вбити поліцейського".
- Невдовзі протести вийшли з-під контролю і переросли у масовий грабіж та мародерство. Мігранти руйнували магазини й виносили з них все цінне, стріляли з вогнепальної зброї й конфліктували з правоохоронцями. Президенту Еммануелю Макрону навіть довелося терміново покинути саміт ЄС у Брюсселі.