"Украли все": у Франції підрахували збитки від масових заворушень

У Франції підрахували збитки від масових заворушень, які спалахнули наприкінці червня. Так, місцеві підприємці загалом втратили близько 1 мільярда євро.

Таку інформацію оприлюднив голова союзу французьких підприємців Жоффруа Ру де Безьє. Він наголосив, що все це просто вкрали.

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Було повністю розграбовано понад 200 магазинів, знищено 300 банківських відділень, постраждало 250 тютюнових крамниць з використанням методів абсолютного насильства. Усе було вкрадено, навіть касові апарати вкрали перш ніж підпалити,

– заявив де Безьє.

Він наголосив, що французький бізнес вже втратив понад 1 мільярд євро. Водночас це без врахування збитків для туризму. Адже після того, як відео масових заворушень розлетілися по всьому світу, багато людей скасували свої поїздки у Францію.

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