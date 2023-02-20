У Франції заперечили передачу Україні новітнього ПТРК Akeron
Джерело:OpexNews
У Франції заперечили інформацію, що передавали Україні новітній ПТРК Akeron. Серійне виробництво ПТРК Akeron стартувало тільки у 2017 році.
Віцепрезидент Комісії з національної оборони та збройних сил Франції Жан-Луї Тьєріо в інтерв'ю виданню OpexNews повідомив про те, що Україні передаються новітні протитанкові ракетні комплекси Akeron MP. Та Міноборони Франції спростувало інформацію.
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Видання OpexNews опублікувало спростування попередньої інформації.
Передача ПТРК була б дивним рішенням
Український військовий портал Defence Express наголошує, що було б дивно, якби Франція вирішила передати Україні ПТРК Akeron. Річ у тім, що в самій Франції цих комплексів не дуже багато.
Цей ПТРК почали постачати до французької армії лише у 2017 році. У листопаді 2021 року виробник MBDA повідомив про постачання 1000-ої ракети Akeron MP, а на початку 2023 року стало відомо про замовлення додаткових 200 ракет.
Враховуючи те, що це повноцінний ПТРК з багаторазовою пусковою, то самих пускових було випущено у рази менше, можливо загалом їх поки існує декілька сотень. Й тому передача цих протитанкових комплексів у будь-якій значній кількості одразу була доволі сумнівною,
– зазначають у Defence Express.
При цьому військовий портал не виключає, що Міноборони Франції могло бути зацікавлене в тому, щоб провести оцінку самого ПТРК у реальних бойових умовах в Україні.
Україна отримає перші легкі танки і додаткові Caesar
- Попри доволі неочевидну риторику Еммануеля Макрона, Франція проявляє лідерство в питанні військової допомоги. Саме Макрон першим із західних лідерів на початку січня оголосив про передачу Україні французьких колісних танків AMX-10 RC.
- Рішення Макрона було першим випадком надати українським військовим західну бронетехніку.
- Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню 19 лютого повідомив, що перші легкі колісні танки AMX-10 RC будуть доправлені в Україну наприкінці цього тижня.
- Лекорню не повідомив, про яку кількість техніки йдеться, "щоб не давати стратегічну інформацію Росії".
- Україна може отримати додаткові потужні гаубиці Caesar. Французька міністерка у справах Європи та закордонних справ Катрін Колонна заявила, що Франція вже пришвидшила їхнє виробництво.