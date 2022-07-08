Як французькі ПТРК "Milan-2" гатять по окупантах: у Міноборони показали відео
Джерело:Міноборони
Французькі переносні протитанкові ракетні комплекси "Milan-2" успішно нищать російських окупантів на фронті. Українські бійці наочно продемонстрували майстерність у їх використанні.
У Міноборони оприлюднили відео, як "Milan-2" використовують бійці 72 ОМБр імені Чорних Запорожців.
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Що відомо про "Milan-2"
Бронебійність ракети сягає 1000 мм. У Міністерстві зауважили, що цього більш ніж достатньо для ефективного ураження основних агрегатів танка. Додали, що екіпаж всередині за допомогою цієї зброї можна перетворити на "стейк прожарки medium".
- Крім того, ракета досягає цілі всього за 24 секунди.
- Під час польоту ракета автоматично піднімається приблизно на 0,5 метрів вище за лінію візирування. Таким чином вона уникає можливих перешкод.
- Боєголовка вибухає навіть під гострими кутами зустрічі з ціллю.
Власне, через таку потужність ПТРК Milan-2 перебуває на озброєнні сухопутних армій понад 40 країн світу. Зокрема, в Австралії, Бельгії, Греції, Португалії, Сінгапуру, Туреччини, Уругваю, Хорватії, Естонії.
Україна отримає ще більше HIMARS
США оголосили про ще один пакет озброєнь для України вартістю 400 мільйонів доларів. Туди увійшли і 4 нові системи HIMARS. Вони вже прямують до України. Крім цього, Україна отримала від США 8 таких систем.
Зауважимо, РСЗВ HIMARS сприяють контрнаступу ЗСУ на Запорізькому та Херсонському напрямках. Українські воїни показували відео з роботою цієї системи.
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