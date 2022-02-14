РНБО просить СБУ перевірити незаконні поїздки французьких журналістів на окупований Донбас

14 лютого 2022 , 20:09
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Джерело:

РНБО

Рада нацбезпеки та оборони заявила, що журналісти популярного французького телеканалу TF1 поширили маніпулятивні матеріали про Україну. На міжнародній арені це дискредитує нашу державу.

Маніпуляції зафіксували аналітики Центру протидії дезінформації. Щодо цього факту фахівці вже звернулись до СБУ.

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Про що були сюжети

Журналісти на тимчасово окупованій території України поспілкувалися із ватажком бойовиків Денисом Пушиліним.

Також показали терористів, що заручилися підтримкою російських військових і зухвало насмілилися бажати миру.

Ба більше, цинічно мовилося, що Україна нібито намагається ініціювати подальше ведення військових дій на Донбасі.

Зверніть увагу! Перетин кордону не через український пункт в'їзду – виїзду є порушенням закону України. Французькі журналісти перетнули кордон через Ізварине, саме з боку Росії. 

Загроза російської агресії

Загроза з боку Росії досі існує: дивіться відео

 

Автор: Оксана Княжик