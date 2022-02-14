РНБО просить СБУ перевірити незаконні поїздки французьких журналістів на окупований Донбас

Рада нацбезпеки та оборони заявила, що журналісти популярного французького телеканалу TF1 поширили маніпулятивні матеріали про Україну. На міжнародній арені це дискредитує нашу державу.

Маніпуляції зафіксували аналітики Центру протидії дезінформації. Щодо цього факту фахівці вже звернулись до СБУ.

До теми ЗСУ не зустрічатимуть росіян з квітами, – "слуга народу" Кравчук про можливий напад Путіна

Про що були сюжети

Журналісти на тимчасово окупованій території України поспілкувалися із ватажком бойовиків Денисом Пушиліним.

Також показали терористів, що заручилися підтримкою російських військових і зухвало насмілилися бажати миру.



Ба більше, цинічно мовилося, що Україна нібито намагається ініціювати подальше ведення військових дій на Донбасі.

Загроза російської агресії

РНБО 14 лютого провела засідання під грифом "таємно". За його підсумками секретар Ради Олексій Данілов заспокоїв українців. Він заявив, що найближчими днями наступу Росії не буде.

Також президент Володимир Зеленський опублікував звернення. Він запевнив що про ворожу армію біля кордону відомо все. Наголосив, що ЗСУ значно сильніші й готові давати відсіч ворогу.

Росія надіслала відповідь на запит МЗС України щодо дії її військ біля кордонів нашої держави. Кремль заявив, що вони нібито ніякої активності не ведуть і вкотре звинуватив Україну в ескалації.

Загроза з боку Росії досі існує: дивіться відео

Перетин кордону не через український пункт в'їзду – виїзду є порушенням закону України. Французькі журналісти перетнули кордон через Ізварине, саме з боку Росії.