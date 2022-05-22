У французькому МЗС назвали Путіна "розпалювачем війни": прагнуть не допустити перемоги Росії

Міністр Європейських справ Франції Клеман Бон вважає, що надання коштів Україні – це не фінансування війни, а допомога суверенній державі, яку треба якомога швидше звільнити від російських окупантів.

Про це він заявив у ефірі радіостанції Europe1 та додав, що Франція вважає російського президента Володимира Путіна "розпалювачем війни".

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Заява міністра Європейських справ Франції Клемана Бона

За словами представника влади Франції, мета його країни – не допустити перемоги Росії у війні, яку вона розв'язала проти України. Крім того, за його словами, Франція бореться за звільнення нашої держави від російських військ.

Ми надаємо Україні кошти, не будучи самостійно залученими у війну. Це не просто моральний обов’язок, а запобігання загрози для всієї Європи,

– йдеться у його виступі.

Клеман Бон наголосив, що Україна не провокувала війну, а її "розпалювачем" є ніхто інший, як Путін. Натомість українці прагнуть звільнитися від країни, яка перешкоджає їхній суверенності.

Розмова Зеленського із Макроном

17 травня президент України Володимир Зеленський поговорив з французьким колегою Еммануелем Макроном. Відомо, що представники держав обговорили оборонну підтримку від Франції, підготовку 6 пакету санкцій, можливі шляхи експорту української аграрної продукції.

Не оминули увагою й заявку України на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС. Водночас Зеленський порушив питання про постачання пального до України.

Макрон зазначив, що підтвердив Зеленському готовність Франції реагувати на потреби України. Зокрема в оборонній техніці, гуманітарній допомозі, економічній та фінансовій підтримці, паливі та питаннях роботи правосуддя.

Президент Франції нагадав, що його країна вже відправила 800 тонн гуманітарної допомоги та пообіцяв, що постачання озброєння та гуманітарного обладнання з Франції найближчими днями активізується.

Франція підігрує Путіну

Водночас деякі експерти вважають, що Франція надалі грає на руку Путіну. Так, за словами політолога Олександра Антонюка деякі країни фактично ведуть політику подвійних стандартів. Він нагадав, що 9 травня Еммануель Макрон у Європарламенті зазначив, що Україні може знадобитися тривалий час для вступу до ЄС. Президент Франції запропонував створити "новий формат співпраці". Така ініціатива може бути спробою схилити Україну до альтернативи членства в Євросоюзі.

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