Рішучіший щодо України: у кого найбільше шансів стати новим канцлером Німеччини

Новим канцлером Німеччини з великою імовірністю може стати лідер християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц. Ще під час головування в опозиції він рішуче критикував Олафа Шольца через його помилки щодо України.

Водночас можуть виникнути труднощі у взаєминах з Німеччиною. Поки не зрозуміло, з ким партія Мерца формуватиме коаліцію. Є 2 варіанти: ті, хто проукраїнськи налаштовані й навпаки. Детальніше 24 Каналу розповів політолог з Німеччини Сергій Сумленний.

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Яких поглядів дотримується Мерц

Фрідріх Мерц – лідер консервативної німецької опозиції, християнсько-демократичного союзу. Його партія має приблизно 30% підтримки, що вдвічі більше, ніж у партій, які формують урядову коаліцію, – "Зелених" та соціал-демократів.

Те, що він стане новим канцлером Німеччини – очевидно. Самотужки його партія не створить уряд, і постає питання: з ким він формуватиме коаліційну угоду. І тут для України виникає проблемна фаза.

Найкращим варіантом у питаннях російсько-української війни є партія "Зелених". Вони дуже близькі у своїх поглядах до Мерца. Однак в усіх інших питаннях – внутрішньої, економічної, соціальної та міграційної політик – переважають соціал-демократи.

Очікуємо, імовірно, що коаліція буде укладена з соціал-демократами. Християнські демократи зможуть з ними домовитися у багатьох питаннях щодо внутрішньої політики,

– пояснив Сергій Сумленний.

Водночас соціал-демократи є найбільш ганебною партією з точки зору їхніх поглядів на російсько-українську війну. Тож вони тягнутимуть ХДС у бік "меркелівської" та "шольцевської" політики, тобто до примирення з Росією. І чи зможе Мерц з цього вийти, буде його найбільшим завданням за період каденції.

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Чи варто очікувати Україні ракети Taurus під час каденції Мерца

Нагадаємо, коли Фрідріх Мерц займав позицію лідера опозиції, він рішуче критикував Олафа Шольца за його помилки в бік України – недостатнє постачання зброї та м'які вислови до диктатора Владіміра Путіна.

На думку німецького політолога, Мерц буде все-таки рішучішим, аніж Шольц. Цілком імовірно, що за часів його правління Україна отримає ракети Taurus та інше озброєння. Проблема лише у швидкості, їх варто очікувати не раніше червня – липня.

До слова, соратниця Шольца Саскія Ескен підтримує подальші телефонні переговори між Олафом Шольцом і Владіміром Путіним, але проти особистої зустрічі.