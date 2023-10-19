Безрезультатний наступ Росії на Сході, контрнаступ на Півдні: карта бойових дій на 19 жовтня

Наші захисники продовжують відбивати атаки та штурми ворога на східних напрямках фронту. Водночас вони проводять контрнаступальну операцію на Півдні України.

Власне, між Збройними Силами та російськими окупантами – запеклі бої по всій лінії фронту. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про ситуацію на полі бою, а також дивіться, який вигляд має карта бойових дій.

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Що відбувається на Сході

Ворог зберігає присутність у районах своєї держави, які межує з Україною. Загарбники здійснюють активні підривні дії, аби запобігти розгортанню українських військ, та збільшують щільність мінних полів уздовж кордону в Бєлгородській області.В ОСУВ "Хортиця" інформують, що українські бійці відбили понад 15 атак окупантів на околицях Синьківки, Іванівки, Кислівки, що в Харківській області, а також понад 10 атак поблизу Надії Луганської області.Збройні Сили України відбили 5 атак противника в районі Макіївки, що в Луганській області.Загарбники безрезультатно намагалися повернути втрачену позицію в районі Кліщіївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, зменшують особовий склад російської армії та відвойовують нові позиції.В ОСУВ "Таврія" повідомляють, що за допомогою повітряної підтримки ворог продовжує намагатися оточити Авдіївку. Наші захисники відбили 3 атаки окупантів. Водночас загарбники намагаються наступати на околицях Новокалинового та Первомайського, що в Донецькій області. Успіху не мають.Українські військові відбили 17 ворожих атак в районі Мар'їнки та ще 4 атаки в районі Новомихайлівки, що в Донецькій області.Сили оборони відбили атаки російських військ в районі Новомайорського Донецької області.

Бойові дії у Донецькій та Луганській областях: дивіться на карті від DeepState

Південні напрямки фронту

Шалені втрати ворога

Військово-повітряні сили України завдала 15 авіаційних ударів по зосередженню військ, озброєння та військової техніки противника.

Також ВПС завдали 3 авіаційних ударів по ЗРК ворога. Знищили 1 російський літак Су-25, 5 оперативно-тактичних розвідувальних БпЛА.

А от ракетні війська уразили 2 командних пости, 1 ракетну систему "Тор", 1 контрбатарейну радарну систему "Зоопарк-1М" та 11 артилерійських установок окупантів.

Окрім того, станом на ранок 19 жовтня відомо про 290 680 ліквідованих загарбників. Лише 680 бійців – за минулу добу.

ЗСУ стримують ворога на околицях Новодарівки та сході Малої Токмачки Запорізької області.Українські підрозділи ведуть наступальну операцію на осі Мелітополя та мають частковий успіх на південний захід від Вербового Запорізької області. Також завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога.Захисники продовжують вести контрбатарейний вогонь та завдавати ударів по тилу окупантів.