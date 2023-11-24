У розквіті сил пішов у вічність: під час виконання завдання загинув воїн із Тернопільщини

У боях за Україну загинув 31-річний Анатолій Королівський. Герой віддав своє життя, виконуючи бойове завдання у Луганській області.

В Анатолія залишилася дружина, двоє дітей, матір і три сестри. Церемонія прощання із захисником відбудеться у місті Тернопіль.

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Віддав найцінніше – життя

Анатолій Королівський родом із села Воробіївка, що у Тернопільській області. Тут минули дитячі, шкільні та юнацькі роки захисника. Освіту отримав у Тернополі, там і працював. Згодом одружився й мав багато планів на майбутнє, втім, повномасштабна війна внесла свої корективи.

5 вересня 2022 року Анатолій отримав повістку й став на захист України. Він служив у Житомирі, а також проходив навчання у Великій Британії. На жаль, воїн загинув 3 листопада 2022 року, виконуючи бойове завдання.

Знову нас покидають найкращі патріоти країни, які віддають за неї найцінніше – власне життя. Біль втрати невимовний і непоправний. Висловлюємо співчуття родині, близьким захисника України. Хай Господь укріпить вас та дасть силу пережити важку втрату. Вічна пам'ять Герою!

– висловили співчуття у громаді.



У боях за Україну загинув Анатолій Королівський

Трагічні втрати України у війні

У боях у Луганській області загинув прикордонник Ізмаїльського загону Володимир Чернов. Він загинув 12 жовтня 2023 року, під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Макіївка Луганської області. Героя провели в останню путь у рідному селі Нова Некрасівка, що на Одещині.

На Херсонщині загинув Ярослав Миколів – працівник Львівської Національної Опери. Без батька залишилося двоє дітей.

На війні загинув старший солдат Тимофій Ляшенко. Захисник помер у лікарні у Черкасах, де проходив лікування після отриманих поранень на війні. Героя провели в останню путь у рідній Київській області 20 листопада.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя! Світла пам'ять