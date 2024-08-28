Виховав трьох дітей, але не міг залишитися вдома: на фронті загинув доброволець з Львівщини

На фронті загинув воїн зі Львівщини Іван Батіг. Свій останній бій він прийняв поблизу Невського на Луганщині.

Чоловіку було 59 років. Понад усе він мріяв про щасливе життя для своїх трьох дітей.

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Що відомо про Івана Батога

У Яворівській міській раді розповіли, що одразу після закінчення школи у рідному селі Іван Батіг розпочав працювати на підприємстві з видобутку сірки. Він займався цим все життя і зробив "перерву" лише на час строкової служби в армії.

Чоловік мав велику та міцну родину, разом із дружиною він виховав трьох дітей.

Коли Росія почала повномасштабну війну, Іван Батіг не зміг залишатися вдома. Він пішов добровольцем до лав 103-ї бригади територіальної оборони, а у 2024 році перевівся до військової частини А 4123.

Міська рада повідомляє, що у мирному житті захисник він був веселим, життєрадісним, працьовитим господарем, який мріяв про щасливе життя для своєї родини.

З глибоким сумом повідомляємо, що наш Герой, Батіг Іван Федорович, народжений 7 липня 1965 року в селі Коти, загинув 26 серпня 2024 року, виконуючи свій обов'язок біля населеного пункту Невське Сватівського району Луганської області... Вічна пам'ять і слава Герою, який віддав своє життя за нашу свободу та незалежність. Співчуття родині та близьким,

– написали у Яворівській міськраді.

Про зустріч Героя та чин похорону повідомлять згодом.

Вічна пам'ять Герою Івану Батогу. Редакція 24 Каналу приносить щирі співчуття родині загиблого воїна.

