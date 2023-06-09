Репліка на "Вагнера", – Череватий про застосування Росією нового загону "Шторм-Z"

У росіян через значні втрати на фронті не вистачає особового складу. Натомість окупанти намагаються створювати нові загони, щоб бодай якось триматися на плаву.

Понад місяць українські військові зустрічаються із новими підрозділами російської армії на лінії фронту. Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Чому росіяни безсилі

Сергій Череватий пояснив, що росіяни у такий спосіб намагаються показати свій "професіоналізм". Через це вони повсякчас роблять спроби показувати, що у лави армії набирають лише людей "із заниженим рівнем страху". Ще один їхній аргумент – це те, що бійці мають авторитет в кримінальних колах.

Це репліка на "Вагнера",

– переконаний він.

Втім, намагання окупантів стягувати на фронт усе, що тільки можна, свідчить про страх нової хвилі мобілізації та відчутні втрати особового складу.

"Вони шукають шагреневу шкіру їхнього війська й намагаються зшити її всіма способами. Роти "Шторм Z" – їхній останній витвір", – розказав Череватий.

За його словами, Росія вже залучала і бойовий армійський резерв “БАРС”, і територіальні війська, і різноманітні ПВК "Факел", "Ветерани", "Патріот", добровольчі формування, проте результатів це не дає. Навіть шантаж та обіцянки про великі виплати не рятують ситуацію.

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