Брехали Путіну напередодні вторгнення: чи були чистки у ФСБ і які цілі переслідує ця спецслужба
Росія сподівалася, що в Україні її зустрічатимуть з квітами. Однак сталося зовсім не так, як гадалося. План "Київ за три дні" провалився насамперед через те, що росіяни неправильно трактували ситуацію в Україні.
Винна у цьому, звісно, ФСБ. Так, 5-та служба під керівництвом генерала Сєргєя Бєсєди була створена для роботи по колишнім країнам Радянського Союзу, зокрема по Україні. Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.
Цікаво Найбільший за рік обвал російського рубля: що за цим стоїть
Як спецслужба обманювала Владіміра Путіна
Бєсєда розповідав Путіну, що "в Україні усе куплено", і це не зовсім неправда. В Україні є величезна кількість агентури, зауважує Жирнов, це історично зрозуміло – усі виросли з Радянського Союзу, були люди, які служили у КДБ, в армії. До 2014 року була офіційна співпраця між органами державної безпеки й розвідок України та Росії.
"Вони, звичайно, Путіна обманювали, тому що займалися розпилом величезних грошей, які виділялися на "підкуп" української агентури. Путіну було приємно чути, що усе куплено", – стверджує ексспівробітник КДБ.
Диктатора переконували, що усе пройде так само, як і у 2014 році у Криму. Тому до війни ніхто особливо не готувався.
Питання серйозне. До речі, у вас зараз відбувається розслідування, зокрема, в СБУ. Були високопоставлені люди, політичні діячі, найвищі адміністрації. Це велика проблема,
– наголошує Сергій Жирнов.
Представники ФСБ розуміють, що обманули не лише Путіна, а й самі себе. Подейкують, що були деякі чистки, генерала Бєсєду саджали в СІЗО в Лєфортово, звільнили близько 100 співробітників 5-ї служби. Але це не підтверджено, тому що з цього середовища дуже складно отримати перевірену інформацію.
За радянською аналогією, люди, які спілкуються з агентурою, доволі гарно собі уявляють справжню ситуацію. Якщо вони почнуть її розповідати, це не сподобається середньому керівництву, а вищому й поготів.
"Путіну не подобається, коли йому доповідають справжню правду. У людей може виникати конфлікт інтересів та життєвої позиції. Вони розуміють: одна справа те, що вони бачать, а інша – що вони докладають", – говорить колишній співробітник КДБ.
Це внутрішня проблема для такої спецслужби. Жирнов не переконаний, що вони вірять у те, чим вони займаються.
Розвідка при КДБ ще за радянських часів була дисидентською службою. Там здебільшого ніхто не вірив у комунізм. Туди йшли для того, щоб поїхати за кордон, заробити валюту, привезти те, що не можна було купити у Радянському Союзі, подивитися світ і так далі,
– пояснив колишній співробітник російської розвідки.
Більше ніж 100 людей за всю історію зрадили присягу й перейшли на бік противника – що в розвідці КДБ, що в ГРУ.
Звичайно, у спецслужбах усвідомлення того, що відбувається, вище, ніж у середнього населення. На думку Жирнова, люди, які сидять у нинішньому ФСБ, просто хочуть заробляти гроші. "Вони більше займаються "віджимом" бізнесів у бізнесменів, ніж забезпеченням безпеки держави", – акцентує Жирнов.
Жирнов розповів, як ФСБ брехали Путіну про Україну: дивіться відео
Чи близький диктатор з ФСБ
Усі пам'ятають, що Путін виріс з контррозвідки. Щоправда, у диктатора не склалася кар'єра у розвідці, тому він негативно ставиться до служби – вона нагадує, що в нього нічого не вийшло.
З іншими він близький, бо вони – чекісти по духу. Це шизофренія, майже психіатрична хвороба. У людей висять портрети Фелікса Дзержинського, вони говорять, що є спадкоємцями чекізму, але забувають, що він розстрілював капіталістів, попів, інтелектуалів.
Я завжди кажу, що якби Дзержинський чи Сталін повернулися, які, кажуть, є кумирами для Путіна, вони почали б з того, що розстріляли самого Путіна. А також – Ніколая Патрушев, Алєксандр Бортнікова і так далі,
– підкреслив ексспівробітник Служби зовнішньої розвідки Росії.
Цікаво, що Патрушев й Бортніков як офіцери КДБ зрадили присягу Комуністичній партії Радянського Союзу, коли усе розвалювалося у 1991 році.
"КДБ не виконала головне завдання по збереженню радянського устрою. Тому не дивуйтеся, якщо ФСБ не виконає завдання по збереженню путінського устрою", – резюмував Сергій Жирнов.
Кремль посилює внутрішні репресії
- Росії продовжує агресивно боротися з тими, хто виступає проти війни в Україні. Фахівці американського Інституту вивчення війни зауважили, що всередині країни, ймовырно, дедалі частіше траплятимуться репресії.
- Аналітики наголошують, що Кремль, можливо, посилює юридичні покарання за злочини, пов'язані з тероризмом.
- Відповідні заходи вживають у рамках ширших зусиль із заохочення самоцензури. Крім того, створюються правові умови для посилення внутрішніх репресій. Детальніше – читайте у матеріалі.