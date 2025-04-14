У Путіна побільшало страхів: що змінилося на окупованих територіях

Вантажопотік з тимчасово окупованого Маріуполя з викраденими надрами збільшився орієнтовно у 2 – 3 рази порівняно з минулим роком. Це вказує на дуже цікаві речі, які відбуваються всередині Росії з погляду впливу та контролю над окупованими територіями.

Про це 24 Каналу сказав керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, зараз окупанти активно крадуть донецьке вугілля.

Актуально Такого раніше не було: росіяни крадуть вдвічі більше зерна з окупованих територій України

Політика Кремля тотально змінюється

ФСБ знову перемагає й тепер перебирає під контроль всі окуповані території, зокрема встановлюють повний контроль над Луганщиною, Запоріжжям, Херсонщиною, а не лише над Донецькою областю.

Це знову ж таки означає тотальна змінну політику Кремля й що в Путіна страхів побільшало. Він потребує більш жорсткого та репресивного тотального контролю,

– мовив Андрющенко.

За його словами, буде багато процесів відбуватися і на Росії, і на окупованих територіях. Зокрема, це проявляється у таких дрібницях, які, наприклад, пограбування вугілля.

До того ж ймовірно, так зване керівництво окупованих територій, зокрема, Балицький, Сальдо, Пасічник, в короткостроковій перспективі піде на "підвищення", а потім загубиться як часто буває з іншими колаборантами.

Водночас росіяни на окупованих територіях відключили мобільний зв'язок місцевим жителям і вимагають переоформлення російських сім-карт.