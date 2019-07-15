ФСБ Росії заявила про затримання українців на адмінмежі з Кримом

Прикордонне управління ФСБ Росії повідомила про затримання двох громадян України на адміністративній межі з Кримом 15 липня. Затримання відбулось на пункті пропуску при спробі перетнути адмінмежу.

Українці буцімто "перебували у федеральному і міжнародному розшуку", повідомляє "Радіо Свобода".

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Російські силовики стверджують, що одного з затриманих "підозрюють у вбивстві, скоєному в окупованому Криму". Іншого нібито шукають правоохоронні органи Молдови через керування автомобілем у нетверезому стані.

Імена та прізвища затриманих не називаються. Раніше Державна прикордонна служба України вже заявляла про труднощі з ідентифікацією затриманих на адмінмежі з півостровом, позаяк українські прикордонники не співпрацюють з окупантами.

"Російські прикордонники не інформують нас про те, що відбувається на окупованому півострові. Тому ідентифікувати цих людей неможливо", – пояснив речник ДПСУ Олег Слободян.