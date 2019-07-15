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      ФСБ Росії заявила про затримання українців на адмінмежі з Кримом

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      Російське ФСБ повідомило про затримання двох українців на адмінмежі з Кримом
      Російське ФСБ повідомило про затримання двох українців на адмінмежі з Кримом / rbc.ru

      Прикордонне управління ФСБ Росії повідомила про затримання двох громадян України на адміністративній межі з Кримом 15 липня. Затримання відбулось на пункті пропуску при спробі перетнути адмінмежу.

      Українці буцімто "перебували у федеральному і міжнародному розшуку", повідомляє "Радіо Свобода".

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      Російські силовики стверджують, що одного з затриманих "підозрюють у вбивстві, скоєному в окупованому Криму". Іншого нібито шукають правоохоронні органи Молдови через керування автомобілем у нетверезому стані.

      Імена та прізвища затриманих не називаються. Раніше Державна прикордонна служба України вже заявляла про труднощі з ідентифікацією затриманих на адмінмежі з півостровом, позаяк українські прикордонники не співпрацюють з окупантами.

      "Російські прикордонники не інформують нас про те, що відбувається на окупованому півострові. Тому ідентифікувати цих людей неможливо", – пояснив речник ДПСУ Олег Слободян.

      Нещодавні затримання та обшуки у криму за участю ФСБ
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму ФСБ Українці в полоні РФ
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