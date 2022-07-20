ФСБшники займаються мобілізацією на окупованій Луганщині: Гайдай сказав, кого забирають

росіяни продовжують примусово мобілізовувати українських чоловіків на окупованому Донбасі. Зокрема, на Луганщині вже почали працювати фсбшники, забирають навіть студентів та майже літніх людей.

Про це 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він каже, що з початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, росіяни вичерпали вже майже всі ресурси для мобілізації на Донбасі.

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За його словами, місцеві зізнаються, що це вже не Луганська псевдореспубліка, а вже жіноча псевдореспубліка.

Кого на Донбасі забирають воювати

Сергій Гайдай наголосив, що росіяни вже забирають навіть:

студентів останніх курсів,

людей майже пенсійного віку,

людей, які "заброньовані" на стратегічних підприємствах тощо.

Варіантів відкупитися в луганчан вже немає. Бо мобілізацією почали займатися фсбшники. А в них стоїть завдання – набрати це гарматне м'ясо та кинути їх в саме пекло військових подій,

– пояснив він.

Очільник Луганської ОВА додав, що використовують мобілізованих на Луганщині для визначення вогневих позицій ЗСУ.

Тобто після артобстрілів кидають кілька десятків мобілізованих, як гарматне м'ясо, у бій, і коли наші захисники стріляють у ворожі війська, де їх просто знищують.

"Тоді росіяни бачать, звідки стріляли і коригують туди артилерійський вогонь. Ми розуміємо, що це просто гарматне м’ясо в прямому сенсі", – зазначив Гайдай.

Сергій Гайдан про мобілізацію на окупованій Луганщині: відео



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