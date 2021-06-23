Фукс через санкції йде з наглядової ради "Бабиного Яру"

23 червня 2021 , 08:30
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Джерело:

телеграм Павла Фукса

Павло Фукс повідомив, що тимчасово залишає посаду члена наглядової ради меморіального комплексу "Бабин Яр". Причиною такого рішення стали санкції, які РНБО у червні 2021 року наклала на бізнесмена.

Фукс продовжує заперечувати свою приналежність до компанії, яку Рада національної безпеки і оборони вказала у своєму рішенні про санкції. Бізнесмен ще раз наголосив, що обвинувачення він оскаржуватиме у суді.

Зауважте Бізнесмен Фукс хоче оскаржити в суді рішення РНБО про санкції

Водночас наразі, за словами бізнесмена, він начебто не хоче ускладнювати роботу наглядової ради "Бабиного Яру". 

Санкції проти Фукса: головне 

  • Російський бізнесмен Павло Фукс опинився під санкціями 18 червня 2021.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу розповів, що бізнесмен причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. За словами Данілова, мається на увазі кейс компанії "Голден Деррік".
  • Свою розповідь секретар РНБО проілюстрував історією певного "Віталія Євгенійовича", якому упродовж дня "пощастило" отримати 19 ліцензій на видобування вуглеводнів.
  • Данілов зауважив, що надрами володіють усі громадяни України.

Позиція Фукса

  • Фукс наполягає, що він є українським бізнесменом і аргументує це тим, що живе в Україні та сплачує податки.
  • Санкції РНБО Фукс назвав особистою помстою Данілова.
Автор: Мар'яна Бекало