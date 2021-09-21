У Фундації DEJURE назвали кандидатів, яких могла би підтримати Рада суддів

Голова Ради суддів Богдан Моніч обіцяв делегувати українських кандидатів до Етичної ради до 1 жовтня. Однак 21 вересня Рада суддів вирішила продовжити прийом заявок від кандидатів ще на місяць.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла виконавча директора Фундації DEJURE Ірина Шиба. За її словами, оцінка й голосування за кандидатів займе кілька тижнів або місяців, тому можна говорити про те, що Рада суддів намагається затягнути цей процес.

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Кандидати до Етичної ради

Ірина Шиба переконана, що українська сторона має достатньо кандидатів, яких можна було делегувати. Зрештою, достатньо було обрати лише одного з понад 5 тисяч суддів. Вона назвала таких кандидатів:

суддю Верховного суду Ганна Вронська;

суддю Апеляційну палату Вищого антикорупційного суду;

суддю у відставці, який пішов служити в АТО.

За різними даними, у судові системі України працює від 4 до 5 тисяч суддів. Ця цифра постійно змінюється, оскільки судді постійно йдуть у відставку.

За словами експертки, Вронська в минулому пройшла кваліфікаційне оцінювання. Суддя Антикорупційного суду проходив добір за участю міжнародних експертів, а суддя у відставці залишив кар’єру, щоб захищати громадян від російської агресії.

Ці кандидати чомусь не задовольнили членів Ради суддів. За них віддали голоси лише 4 осіб, інші не підтримали жодного кандидата. Єдиним поясненням цьому є намагання заблокувати судову реформу,

– наголосила Шиба.

Виконавча директора Фундації DEJURE зауважила, що практика Громадської ради доброчесності показала – щонайменше до 30% суддів були претензії чи запитання. Мовиться про джерела походження їхніх статків, прийняття рішень тощо.

Шиба назвала, кого з кандидатів могла делегувати Рада суддів: відео

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