Аварія біля Соколівки: на Чернігівщині фура зіткнулася зі шкільним автобусом, є постраждалі

Моторошна аварія сталася на в'їзді до села Соколівка, що на Чернігівщині. Вантажівка зіткнулася зі шкільним автобусом, є постраждалі.

Чернігівська поліція повідомляє про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилася 19 січня близько 07:30 ранку. Внаслідок зіткнення фури зі шкільним автобусом постраждали двоє дорослих та одна дитина.

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Фура не розминулася зі шкільним автобусом

На місці аварії працюють відповідні рятувальні служби. Стан здоров'я дитини та дорослих у правоохоронних органах не уточнювали.

Нині на місці події працюють поліцейські Чернігівського райуправління та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту. Усі обставини автопригоди наразі з'ясовують,

– йдеться у повідомленні.

Очевидно, важливо бути уважними на дорозі та дотримуватися правил дорожнього руху, аби не ставалося таких аварій. Особливо в зимовий період слід дбати про безпеку, коли умови на дорогах можуть бути непередбачуваними.



У Чернігівській області фура зіткнулася зі шкільним автобусом / Фото Нацполіції України



Внаслідок зіткнення фури зі шкільним автобусом є постраждалі / Фото Нацполіції України

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