Фурса розповів, як заробляють на "оленях" та що буде з доларом

На людях, які панікують, заробляють гроші.

Про це сказав фінансовий експерт Сергій Фурса.

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За його словами, на чорному ринку долар сьогодні показав плюс одну гривню – це намагаються заробити на "оленях". На міжбанківському ринку жодних значних коливань не відбувалося, гривня втратила 10 копійок.

Впринципі, в тому вигляді в якому планують ввести воєнний стан, то жодних економічних змін не буде,

– заявив Фурса.

Він наголосив, що бігти обмінювати валюту та скупляти продукти не треба.

"На кінець року той курс, який ми бачимо 29-29,5, тому що в нас ще сезонне коливання буде в середині грудня. Пік коливання буде кінець січня і навесні гривня знову посилить свої позиції", – зазначив фінансовий аналітик.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Росія захопила три українських судна.

У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, і президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану і підписав відповідний указ.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента