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      Футболістів "Манчестер Сіті" годують у Харкові виключно українськими стравами: що входить в меню

      810 Читать новость на русском
      ФК "Манчестер Сіті"
      ФК "Манчестер Сіті"

      Суперник "Шахтаря" у Лізі чемпіонів "Манчестер Сіті" насолоджується у Харкові стравами української кухні. Саме ними попросили годувати футболістів.

      Минулого разу (у 2017 році) меню команди складалося виключно з європейської кухні, тепер кухар попросив готувати для футболістів з українських продуктів, про це повідомляє Facebook-сторінка готелю, де розквартирувалися гості з Англії.

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      "Тепер в меню у легендарної команди є вареники, деруни, буряковий салат, солянка, борщ і навіть кутя", – йдеться у повідомленні.


      Футболістів Манчестер Сіті годують борщем і дерунами перед матчем з Шахтарем

      Крім того, клуб попросив закритості та непублічності: жодних фанатів на території готелю, жодних фото і відеокамер, жодних журналістів, навіть на телефони просять не знімати.

      Нагадаємо, що поєдинок "Шахтар" – "Манчестер Сіті" відбудеться 23 жовтня у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст". Початок гри – о 22:00.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Шахтар Новини Харкова
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 23 жовтня
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