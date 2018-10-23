Футболістів "Манчестер Сіті" годують у Харкові виключно українськими стравами: що входить в меню

Суперник "Шахтаря" у Лізі чемпіонів "Манчестер Сіті" насолоджується у Харкові стравами української кухні. Саме ними попросили годувати футболістів.

Минулого разу (у 2017 році) меню команди складалося виключно з європейської кухні, тепер кухар попросив готувати для футболістів з українських продуктів, про це повідомляє Facebook-сторінка готелю, де розквартирувалися гості з Англії.

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"Тепер в меню у легендарної команди є вареники, деруни, буряковий салат, солянка, борщ і навіть кутя", – йдеться у повідомленні.



Футболістів Манчестер Сіті годують борщем і дерунами перед матчем з Шахтарем

Крім того, клуб попросив закритості та непублічності: жодних фанатів на території готелю, жодних фото і відеокамер, жодних журналістів, навіть на телефони просять не знімати.

Нагадаємо, що поєдинок "Шахтар" – "Манчестер Сіті" відбудеться 23 жовтня у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст". Початок гри – о 22:00.

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