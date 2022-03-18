"Фюрер" спробує підбадьорити електорат, – Геращенко про анонсовану промову Путіна до росіян

Радник очільника МВС України Антон Геращенко повідомив, що у Росії анонсували новий виступ Володимира Путіна. Промова президента держави-агресора присвячена "річниці приєднання" Криму.

Крім того, Володимир Путін, ймовірно, згадає й про хід російської війни в Україні, яку там називають "спецоперацією". Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Російська Федерація напала на Україну. Більше про основні події можна прочитати за посиланням.

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У Росії анонсували новий виступ Путіна

Геращенко зазначив, що таким чином Путін спробує підбадьорити свій електорат. Згідно з дописом радника очільника МВС, для цієї події російська пропаганда створила кілька сюжетів. За чутками, росіян-бюджетників "попросять" помахати, чим дадуть, зображуючи захоплення. Захід запланований на 15:00.

А з огляду на поточний стан справ мова фюрера повинна хоча б ненадовго відвернути дорогих росіян від цінників у магазинах і взагалі думок як таких,

– додав Геращенко.

Антон Геращенко також вважає, що рішення про початок війни в Україні ухвалювали з урахуванням цієї дати. Він прокоментував це наступним чином: "Малося на увазі вийти та скромно сказати: "Ми будували, будували, і нарешті збудували. Ура!" Кульки в небо, пробки в стелю, екстаз та захоплення".

18 березня 2014 року Володимир Путін разом із самопроголошеною владою захопленого Криму Аксьоновим, Константиновим та Чалим підписалидо складу Російської Федерації. Більше про те, як це сталося читайте тут.

Проте все складається зовсім по-іншому. Відтак Путіну потрібно пояснювати, хто винен у ситуації, як так сталося. Геращенко вважає, що, найімовірніше, знову будуть винні вороги, які єдине, чого хочуть – "позбавити Росію та фюрера заслуженого тріумфу". По ідеї, ця промова має бути присвячена саме ворогам зовнішнім (українці, бандерівці) та внутрішнім.

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