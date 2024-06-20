Адже у Сполучених Штатів з'явилися бомби, які здатні дістати навіть глибокі бункери.

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Вашингтон винайшов потужну зброю

Так, вперше новітня бомба була помічена у березні над пустелею Мохаве, що в Каліфорнії.

Тоді фотограф Ян Реккіо зробив фото бомбардувальника Boeing B-1, який заправлявся з танкера. Під носовою частиною фюзеляжу літака було щось незвичайне – велика бомба.

Фото, зроблені Реккіо, помітив авіаційний експерт Девід Ченчіотті. Саме він з'ясував, що на кадрах зафіксовано новий, рідкісний боєприпас GBU-72 вагою 5000 фунтів, призначений для проникнення вглиб землі і знищення бункерів.

У чому особливості бомби GBU-72

Завдяки високотехнологічному запалу та надтвердому корпусу, керований супутником GBU-72 має високу проникну здатність. Він поєднує в собі найкращі якості інших двох бомб – GBU-28 вагою 4000 фунтів і GBU-57 вагою 27 000 фунтів. Боєприпас GBU-28 досить малий і легкий, щоб його могли перевозити винищувачі Boeing F-15E ВПС США, але він проникає під тверду землю на глибину менше ніж 200 футів (61 метр). GBU-57 може проникати на глибину понад 200 футів, але він настільки великий і важкий, що його здатні нести лише два типи бойових літаків ВПС США: бомбардувальник-невидимка B-2 і майбутній бомбардувальник-невидимка B-21.

Очікується, що летальність GBU-72 буде вищою за попередні моделі. Крім того, сотні американських військових літаків можуть нести цей боєприпас.

Тим часом вороги США продовжують окопуватися

Потенційними цілями для нових бомб США є підземні бункерні комплекси, в яких Іран ховає свої ракетні установки, ескадрилі винищувачів і критично важливі частини свого наростального підприємства з виробництва ядерної зброї. Новий підземний ядерний комплекс, очевидно, перебуває на глибині понад 300 футів під землею.

Північна Корея також сховала частини власного комплексу ядерної зброї під землю. Крім того, вона утримує величезні підземні бази для артилерії, ракет, винищувачів і навіть гелікоптерів, часто викопані в схилах гір.

На підземних базах Китаю розташовані штаби, склади боєприпасів, ядерних боєголовок, склади постачання, повітряні, наземні та військово-морські сили. У КНР є тисячі підземних об’єктів, і що року Пекін будує їх все більше.

Журналісти зазначають, що у разі великої війни для ураження підземних об'єктів Ірану, КНДР чи Китаю, сил B-2, озброєних GBU-57, може бути недостатньо. Винищувачі з GBU-28 теж ризикують виявитися неспроможними дістати глибші цілі. Водночас GBU-72 на багатьох американських винищувачах мають вирішити цю дилему.