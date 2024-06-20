Ведь у Соединенных Штатов появились бомбы, которые способны достать даже глубокие бункеры.

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Вашингтон изобрел мощное оружие

Так, впервые новейшая бомба была замечена в марте над пустыней Мохаве, что в Калифорнии.

Тогда фотограф Ян Реккио сделал фото бомбардировщика Boeing B-1, который заправлялся с танкера. Под носовой частью фюзеляжа самолета было нечто необычное – большая бомба.

Фото, сделанные Реккио, заметил авиационный эксперт Дэвид Ченчиотти. Именно он выяснил, что на кадрах зафиксирован новый, редкий боеприпас GBU-72 весом 5000 фунтов, предназначенный для проникновения вглубь земли и уничтожения бункеров.

В чем особенности бомбы GBU-72

Благодаря высокотехнологичному запалу и сверхтвердому корпусу, управляемый спутником GBU-72 обладает высокой проникающей способностью. Он сочетает в себе лучшие качества других двух бомб – GBU-28 весом 4000 фунтов и GBU-57 весом 27 000 фунтов. Боеприпас GBU-28 достаточно мал и легок, чтобы его могли перевозить истребители Boeing F-15E ВВС США, но он проникает под твердую землю на глубину менее чем 200 футов (61 метр). GBU-57 может проникать на глубину более 200 футов, но он настолько большой и тяжелый, что его способны нести только два типа боевых самолетов ВВС США: бомбардировщик-невидимка B-2 и будущий бомбардировщик-невидимка B-21.

Ожидается, что летальность GBU-72 будет выше предыдущих моделей. Кроме того, сотни американских военных самолетов могут нести этот боеприпас.

Тем временем враги США продолжают окопаться

Потенциальными целями для новых бомб США являются подземные бункерные комплексы, в которых Иран прячет свои ракетные установки, эскадрильи истребителей и критически важные части своего нарастающего предприятия по производству ядерного оружия. Новый подземный ядерный комплекс, очевидно, находится на глубине более 300 футов под землей.

Северная Корея также спрятала части собственного комплекса ядерного оружия под землю. Кроме того, она содержит огромные подземные базы для артиллерии, ракет, истребителей и даже вертолетов, часто выкопанные в склонах гор.

На подземных базах Китая расположены штабы, склады боеприпасов, ядерных боеголовок, склады снабжения, воздушные, наземные и военно-морские силы. В КНР есть тысячи подземных объектов, и с каждым годом Пекин строит их все больше.

Журналисты отмечают, что в случае большой войны для поражения подземных объектов Ирана, КНДР или Китая, сил B-2, вооруженных GBU-57, может быть недостаточно. Истребители с GBU-28 тоже рискуют оказаться неспособными достать более глубокие цели. В то же время GBU-72 на многих американских истребителях должны решить эту дилемму.