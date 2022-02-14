Країни G7 готові ввести масштабні санкції проти економіки Росії

Країни G7 готові ввести санкції проти Росії, які спричинять "масштабні та негайні наслідки" для її економіки. Обмеження накладуть у разі початку наступу російських військ на Україну.

У заяві міністри фінансів "Великої сімки" зазначили, що нарощування армії Росії біля кордонів України викликає серйозне занепокоєння. Вони підкреслили готовність G7 діяти швидко та рішуче, щоб підтримати українську економіку та зусилля щодо визначення дипломатичного шляху до деескалації.

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G7 готові колективно ввести санкції

Згідно з заявою міністрів фінансів, у G7 єдині в рішучості захищати суверенітет, територіальну цілісність, а також економічну та фінансову стабільність України.

У "Великій сімці" вважають безпосереднім пріоритетом підтримку зусиль щодо деескалації ситуації. Будь-яка подальша військова агресія Росії проти України зустрічатиметься "швидкою, скоординованою та силовою відповіддю".

Ми готові колективно ввести економічні та фінансові санкції, які матимуть масштабні та негайні наслідки для російської економіки,

– мовиться у заяві міністрів фінансів.

Водночас у G7 продовжуватимуть стежити за ситуацією та готові у разі необхідності діяти чітко, скоординовано та в найкоротші терміни з подальшою економічною та фінансовою підтримкою для України.

Санкції проти Росії: коротко

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