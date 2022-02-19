G7, ЄС та Велика Британія погодили санкції проти Росії на випадок вторгнення в Україну

19 лютого 2022 , 12:04
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Джерело:

Welt am Sonntag

У Великій Британії заявили, що погодили з партнерами по G7 і Європейському союзу санкції проти Росії. Вони стануть чинними у випадку вторгнення Росії в Україну.

Будь-які поступки не зможуть зупинити Росію від нападу. Про це заявила міністерка зовнішніх справ Великої Британії Ліз Трасс.

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Ми повинні забезпечити, щоб у разі надзвичайної ситуації був готовий жорсткий пакет санкцій. Ці санкції ми вже узгодили з нашими союзниками по G7 і ЄС, включаючи Німеччину,
– сказала вона.

Трасс додала, що Україну в цій ситуації необхідно підтримати. 

Санкції проти Росії

  • На тлі загрози з боку Росії західні партнери об'єдналися навколо підтримки України. Вони обіцяють Путіну найжорсткіші санкції. Велика Британія готова запровадити обмеження на фінансові ринки та нерухомість.
  • У верхню палату Конгресу США також внесли законопроєкт про санкції проти Росії вже на нинішньому етапі. Документ підготувала група сенаторів-республіканців.
  • Джо Байден у терміновому зверненні щодо України заявляв навіть, що в разі вторгнення Росії "Північний потік-2" не запустять. Для цього є всі можливості.

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Автор: Оксана Княжик