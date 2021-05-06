У G7 закликали Росію повністю відвести війська від кордону України

Країни "Великої сімки" у Лондоні зустрічалися на рівні міністрів закордонних справ. Увечері 5 травня за результатами заходу опублікували підсумковий документ.

Комюніке містить усі теми, щодо яких спілкувалися дипломати. У перших же його розділах згадують про Росію та Україну.

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Країни G7 висловили повну підтримку Україні

Керівники зовнішньополітичних відомств країн "Великої сімки" закликали Росію до деескалації на кордоні з Україною.

Ми згадуємо нашу заяву від 12 квітня, і закликаємо Росію до деескалації ситуації на кордонах України та в незаконно анексованому Криму,

– вказано у документі.

Далі міністри вкотре підтвердили "підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з її територіальними водами".

Росію закликали повністю відвести війська від кордонів України

Росію ж представники G7 закликали дотримуватися принципів та зобов'язань ОБСЄ – також і щодо прозорості військових сил та діяльності. При цьому вони висловили жаль через те, що Росія так і не пояснила свою поведінку.

Дуже важливо, щоб Москва зараз повністю відвела свої сили. І щоб вживала необхідних заходів для послаблення напруги,

– погодилися представники країн G7.

Глибоке занепокоєння у "Великої сімки" викликають і дії Росії у Чорному морі. Зокрема, щодо блокування доступу до Керченської протоки. Стриманість України у цій ситуації та її дипломатичний підхід у G7 привітали.

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Нормандський процес все ще важливий, як і санкції щодо Росії

G7 висловила повну підтримку зусиллям Франції та Німеччини в рамках нормандського формату. Відзначила вона й роль ОБСЄ у рамках Тристоронньої контактної групи.

Ми, як і раніше, повністю прихильні до ідеї санкцій. І нагадуємо, що їхня тривалість безпосередньо пов'язана з повним виконанням Росією її зобов’язань за мінськими угодами та поверненням Криму Україні,

– заявили у "Великій сімці".

Також у комюніке вкотре засудили окупацію Росією Криму, і привітали ініціативу України щодо створення Міжнародної Кримської платформи. Разом із тим згадали й про необхідність боротьби з корупцією та розвитку демократії в нашій країні.