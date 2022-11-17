Ракету "Бук" випустили навмисно, – суд про збиття "Боїнга" рейсу MH17

У Нідерландах оголошують остаточний вирок по справі МН17. Суд вважає, що збиття літака було навмисним.

За словами судді Хендріка Стейнхауса, обвинувачені усвідомлювали наслідки запуску ракети, передає 24 канал. Хоча не були впевнені, що це військовий літак. Однак це ніяк не знімає відповідальності.

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Ракету запустили навмисно

Суддя наголосив, що ракету "Бук" неможливо запустити помилково, оскільки процес включає низку кроків.

"Бук" неможливо випустити помилково чи імпульсивно. Це продумане рішення, відповідно до конкретної процедури. Таким чином суд визначив, що ракету було випущено навмисно,

– сказав суддя.

Ціль терористів була одна – збити літак та вбити усіх, хто на борту.

Суд визнав Гіркіна та інших підозрюваних причетними

Так, суд визнав Ігоря Гіркіна, Сєргєя Дубінського, Олєга Пулатова та Леоніда Харченка причетними до катастрофи MH17.

У літак поцілили з Первомайського, яке було підконтрольне проросійським бойовикам. Також суд констатував, що Росія мала контроль над самопроголошеним квазіутворенням "ДНР" ще з квітня 2014 року. Ватажки сепаратистів призначалися Кремлем. Тому Москва мала вплив.

Що відомо про збиття МН17

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines збили 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю.

Він виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія).

Усі пасажири та персонал загинули – 298 людей. Більшість з них були громадянами Нідерландів.

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