У Гаазі долучили інтерв'ю Гіркіна до справи про збиття MH17

Окружний суд Гааги 9 червня долучив до справи про катастрофу MH17 інтерв'ю ексватажка проросійських бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) журналісту Дмитру Гордону.

Про це поінформував представник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов на своїй сторінці у твітері.

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Нове інтерв'ю Гіркіна (мається на увазі інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону) долучено до справи разом з його перекладом,

– зазначив він.

Варто зазначити, що у травні 2020 року інтерв'ю Гордона із терористом Гіркіним наробило чимало шуму. Серед заяв самого журналіста було те, що розмову він готував разом зі спецслужбами.

В СБУ офіційно заявили, що не причетні до інтерв'ю Гордона з Гіркіним.

Водночас Офіс генпрокурора виокремив цитати з інтерв'ю, за якими на колишнього ватажка бойовиків можна складати обвинувачення.

Справа MH17: головне

Бойовики збили Boeing у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту перебували 298 людей, вони усі загинули.

У справі проходять обвинуваченими четверо осіб: Олег Пулатов, Ігор Гіркін, Сергій Дубинський і Леонід Харченко.

У Гаазі 7 червня стартувало засідання суду у справі про авіакатастрофу MH17. Матеріалів назбиралось на 65 тисяч сторінок.

У червні 2020 року Окружний суд Гааги повідомляв, що долучить інтерв’ю Гіркіна до справи про збиття малайзійського Boeing MH17 над Донбасом у 2014 році.

Трагедія MH17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу