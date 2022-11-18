Суд в Гаазі дав зрозуміти, що росіянам не уникнути долі Мілошевича

Рішення суду в Гаазі щодо збиття малайзійського Боїнгу – не просто перемога, воно епохальне.

Тавро убивць поставлено

Буде як привід діставати Росію ще десятки років. І не тільки тому, що суд остаточно юридично визнав, що літак був збитий російською ракетою і з території, яку Росія контролювала.

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Розплата прийде по кожного ката

Суд визначив, що Росія свідомо брехала і маніпулювала доказами – це брехня на державному рівні. І тепер всі суди будуть виходити з того, що матеріали, які надаються Росією, з великою ймовірністю можуть бути брехнею. Це значно послабить позиції Росії в будь-яких судах – сьогодні і в майбутньому.

Однак також важливо, що суд засудив трьох обвинувачених до довічного ув'язнення, незважаючи на те, чи вони прямо скоювали цей злочин або надавали накази. І це сигнал для всіх у Росії – відбутися скигленням про виконання наказів у майбутньому не вдасться, відповідати будуть всі й по максимуму.

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Суперове рішення суду щодо злочинців, а вину Росії доведе Міжнародний суд. А потім залишиться виконати вироки. Засуджені, звісно, можуть сподіватися, що їх не видадуть, але Айхман та Мілошевич теж сподівалися – і де вони зараз?

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