У Гаазі протестувальники увірвалася до будівлі Організації із заборони хімічної зброї

Поліція Гааги у Нідерландах затримала групу курдських демонстрантів. Вони увірвалися до будівлі Організації із заборони хімічної зброї близько полудня.

Мітингувальники звинувачують Туреччину в тому, що вона застосовувала хімічну зброю проти курдів. Загалом протестувальників було близько 50 людей.

Читайте також Провокує нові хвилі біженців в ЄС: російська авіація у Сирії продовжує завдавати авіаудари

Позиція курдів

Як пояснили демонстранти, які увірвались до будівлі, вони зробили це, щоб привернути увагу. Вони знову закликали ОЗХЗ до рішучих дій, а також розслідувати те, що Туреччина застосовувала хімічну зброю проти курдів.

Курдські демонстранти ввірвались до будівлі ОЗХЗ: дивіться відео

Що відомо про операцію Туреччини проти курдів

Туреччина пішла в наступ на курдів після того, як тодішній президент США Дональд Трамп відкликав з Сирії американські війська попри те, що раніше курди разом з американцями протистояли бойовикам "Ісламської держави".

Турецькі війська увійшли до Сирії та інтенсивно обстрілювали територію курдів. Ердоган не зважав на реакцію міжнародної спільноти та запевняв, що нізащо операцію не припинить. Метою Туреччини було "очистити" територію північної Сирії на 32 кілометри вглиб від турецького кордону, щоб потім переселити туди сирійських біженців.

Голова виконавчого комітету Сирійської демократичної ради Ільхам Ахмед заявляла під час свого виступу у Конгресі США, що Туреччина використовувала фосфор під час військової операції на півночі Сирії. За її словами, через військову операцію Туреччини понад 300 тисяч людей залишили свої будинки, ще 250 осіб, більшість з яких діти, загинули, 300 осіб вважаються зниклими безвісти.

Застосування фосфорних боєприпасів заборонено додатковим протоколом до Женевської конвенції про захист жертв війни.