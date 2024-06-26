"Гаазька камера" росте, – Шейтельман про ордери на арешт Шойгу й Герасимова

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордери на арешт ексміністра оборони Росії Сєргєя Шойгу і начальника генштабу Валєрія Герасимова. Вони підозрюються у скоєнні воєнних злочинів на території України.

Раніше МКС видавав ордери на арешт ще чотирьом росіянам, серед яких Владімір Путін. Політтехнолог Михайло Шейтельман сказав 24 Каналу, що це робить Росію "фейковою державою".

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Чому маємо їх слухати

Він нагадав, що ордери на арешт вже видані зокрема Путіну, дитячому омбудсмену Марії Львовій-Бєловій.

"Гаазька камера" росте – в ній вже має бути командувач Чорноморським флотом Віктор Соколов, командувач дальньою авіацією ПКС Росії Сєргєй Кобилаш та Путін. Львова-Бєлова буде в окремій камері, тому що імовірно сяде у жіночу тюрму. Тепер у них є Герасимов та Шойгу. Всі шестеро вже у розшуку,

– підкреслив політтехнолог.

Росія перетворилась на "фейкову" країну, президент якої – в розшуку. Також, за його словами, не пощастило з Шойгу, який зараз обіймає посаду секретаря Радбезу – це друга людина в ієрархії.

Якщо щось відбувається і хтось з російських високопосадовців робить якусь заяву, одразу згадуєш, що ця людина – у розшуку, – зауважив він.

Після того, як в Севастополі уламки ракети вбили людей, заяву зробила Львова-Бєлова щодо "страждань дітей".

"Проте це говорить злочинниця, яка ховається від правосуддя. Чому маємо її слухати? Чому в Росії діти мають відчувати себе в безпеці, якщо їхня омбудсмен перебуває в розшуку за крадіжку дітей?", – наголосив Михайло Шейтельман.