"Галузь кумівства": РНБО планує зайнятися питанням вирубки українських лісів
Джерело:"Сьогодні"
Володимир Зеленський доручив РНБО підготувати засідання щодо проблеми вирубки лісів. Рада нацбезпеки вже готує своє бачення подальшого розвитку лісової галузі.
Створять поняття "промисловий ліс"
Ліс – надбання країни, а також сировина для промисловості. Тому чиновники планують запровадити поняття "промисловий ліс". Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони заявив у інтерв'ю.
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Ми маємо дати бізнесу можливості, щоб вони для себе закладали саме промислові ділянки лісу – не плутати з біогенезом. Ми маємо зробити розподіл, щоб розуміти – це промисловий ліс, це бізнес вирощує для себе,
– підкреслив Данілов.
Він також наголосив, що, згідно з дослідженнями, лісова галузь – це галузь кумівства.
Секретар РНБО пояснив, що заява Зеленського про мільярд дерев за 3 роки стосувалася не лише екології. "Мовилося про економіку, про енергетичну незалежність. Завдяки цій сировині, ми матимемо додатковий актив у цьому питанні".
Дерева можна висадити на непридатних землях
За словами Данілова, в Україні є багато територій непридатних для сільського господарства. Тому на них можна висадити ліс, а згодом використовувати деревину для різних потреб.Зверніть увагу! 12 серпня лісову реформу вже обговорила Міжвідомча робоча група з питань збереження та відновлення лісів. Під час наради проаналізували стан виконання указу президента про заходи щодо збереження та відтворення лісів.