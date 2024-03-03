Знала поіменно кожну маму: внаслідок удару по будинку в Одесі загинула лікарка-педіатриня

В ніч на 2 березня російська армія завдала удару по багатоповерхівці в Одесі. Однією з загиблих внаслідок атаки стала лікарка-педіатриня Ганна Чебан.

Загалом кількість жертв через російську терористичну атаку вже сягнула 12. Рятувальники завершили пошукову операцію ввечері 3 березня.

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Загинула лікарка

Внаслідок влучання російського дрона у будинок в Одесі загинула лікарка-педіатриня "Дитячої міської поліклініки № 2" Ганна Чебан. Давня знайома жінки – Вікторія, розповіла, що Ганна проживала на 9 поверсі постраждалої будівлі. Вона лікувала три покоління її родини.

Мені восени буде 30 років і можна сказати, що всі 30 років моя родина з нею спілкувалася. Потім, коли я народила дитину, то теж встали до неї на облік. Весь район її знав. У моїй родині вона вела три покоління,

– розповіла Вікторія.

У Ганни залишилися донька з онучкою. Після повномасштабного вторгнення жінка переїхала до доньки в Німеччину, де пробула до осені. Ганна казала, що все так було для неї чуже. Донька з онукою вже їдуть до України.

Ганна Чебан була педіатринею у місцевій лікарні в Одесі / Суспільне

Лікарку пригадують як дуже добру людину, яка поіменно знала всіх мам, що приходили до неї з дітьми.

Як людина, вона була дуже чудова, любила спілкуватися. Без усіляких проблем могла прийти додому, коли дитина себе погано почувала. Коли я була маленька, то вона кожного тижня нас відвідувала, щоб просто запитати як справи. Можу сказати, що це дуже добра та позитивна людина, яка свої особисті проблеми ніколи не показувала,

– пригадує знайома загиблої

Чоловік жінки також був лікарем – він працював хірургом в іншій лікарні. А син ще перед війною помер через онкологію. Їх поховали на Північному кладовищі.

Наслідки атаки на Одесу