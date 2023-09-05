Росіяни не передумали наступати: Маляр пояснила, чому Авдіївка "випадає" зі зведень Генштабу

Інколи у щоденних зведеннях Генштабу може не бути інформації про Авдіївський, Куп'янський та інші напрямки. Це не означає, що там припинилися бойові дії. Причина дещо інша.

Про це 24 Каналу розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, зауваживши, що після невдач на Київщині, Чернігівщині та Сумщині окупанти визначили своїм пріоритетом Схід України. Головна ціль у них незмінна – вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

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Масштабний наступ на Сході розпочався з січня 2023 року. Однак не варто вважати, що окупанти здійснюють постійний наступ. Це можна порівняти із синусоїдою або ж з певними хвилями.

Є періоди певної активності. коли бачимо, що вони повністю озброєні та рухаються вперед. Наші військові потужно їх зупиняють. Тому окупанти не просунулися з січня 2023 року. Вони змушені робити певне гальмування або паузу, щоб відновити сили,

– зазначила Маляр.

Саме з цієї причини в деякі дні немає інформації про Куп'янський напрямок або про ту ж Авдіївку у зведеннях від Генштабу. Це не означає, що бойові дії припинилися. Просто дещо знижена інтенсивність. Ворог не передумав наступати, а просто пішов накопичувати сили.

Упродовж минулого тижня ви могли бачити, що у зведеннях інколи "випадала" Авдіївка. Це не значить, що припинилися бойові дії. Ворог перегруповується, набирає людей та намагається далі здійснити свої плани. Але наші ЗСУ шансів таких не дають,

– розповіла Маляр.

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Чи дійсно ворог має 110 тисяч військових на Куп'янському напрямку

Раніше була інформація, що ворог зосередив близько 110 тисяч особового складу на Лимано-Куп'янському напрямку. За словами Маляр, кількість ворожих військ на Сході не зменшується.

Окупанти мають достатню кількість резервів у живій силі. Тому регулярно поновлюють знищених та поранених новими людьми, які досить скоро також зазнають поранень або відправляться на "концерт Кобзона".

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