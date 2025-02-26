Припинення вогню без гарантій безпеки для України не буде, – Зеленський
- Завершення війни стане можливим лише за наявності реальних гарантій безпеки для України, щоб уникнути повторення агресії в майбутньому.
- Угода про рідкісноземельні копалини зі США закладає лише загальні принципи співпраці та вимагає подальших кроків для створення інвестиційного фонду.
- Президент Зеленський наголосив, що без гарантій безпеки для України не буде припинення вогню.
Завершення війни та припинення бойових дій стане можливим лише тоді, коли Україна отримає реальні гарантії безпеки, які унеможливлять повторення агресії в майбутньому. Лише за таких умов Україна підпише угоду про корисні копалини зі США.
Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у середу наголосив, що питання гарантій безпеки є ключовим фактором для припинення війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду".
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Зеленський про угоду зі США
Зеленський прокоментував угоду щодо рідкісноземельних копалин, підкресливши, що вона закладає лише загальні принципи співпраці та демонструє добру волю сторін у створенні інвестиційного фонду.
"Вся ця угода – про загальні засади і про добру волю створення фонду, який буде наповнюватись 50% від майбутнього. Але так як фактично поки немає реального фонду… то нічого не може наповнюватись. Без наступної угоди воно не буде діяти…", – зазначив президент.
Зеленський підкреслив, що "між першим кроком і другим кроком ми повинні зрозуміти, де ми з США".
Ми всі повинні зрозуміти, що не буде просто припинення вогню – а в України немає гарантій безпеки. Так воно не буде. Буде тільки так: закінчення війни так, що ми знаємо, що завтра вона знову не починається,
– сказав Зеленський.