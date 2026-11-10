Гарантії безпеки для України: чи не перетворюють переговори на нескінченний процес

США намагаються залучити європейських партнерів до обговорення майбутньої архітектури безпеки, однак конкретні механізми захисту України досі залишаються невизначеними. Водночас на порядку денному переговорів залишаються питання припинення вогню та можливих територіальних поступок.

Чому треба обережно оцінювати активізацію дискусій про гарантії безпеки для України та на що варто звертати увагу в переговорному процесі, пояснив політолог Петро Олещук в ефірі 24 Каналу.

Ризик, що переговори перетворяться на процес заради процесу

Про залучення європейських партнерів до обговорення гарантій безпеки для України висловилися Віткофф і Кушнер. Вписати безпекові гарантії для України у загальноєвропейський контекст може бути позитивним кроком, вважає експерт, однак є й інша сторона такого підходу: питання європейської безпеки надто масштабні, щоб розв'язати їх у межах локальних переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Олещук припускає, що американська сторона може змінювати тактику, намагаючись розширити коло тем і учасників переговорів. На його думку, це створює ризик розпорошення уваги від безпосереднього завдання – припинення бойових дій.

У мене складається таке враження, що американська сторона, розуміючи, що так, як раніше, працювати нахрапом у них не вийде, переходить до стратегії максимального розпорошення, розсіювання уваги,

– зазначив політолог.

Тому сам факт залучення Європи до дискусій ще не свідчить про наближення миру. Важливо розуміти, чи супроводжуються ці розмови конкретними кроками, здатними зупинити війну.

Без припинення вогню гарантії залишаються абстракцією

На думку експерта, обговорювати гарантії безпеки для України без попереднього досягнення домовленостей про припинення вогню проблематично. Поки тривають бойові дії, складно говорити про практичне запровадження таких механізмів.

Я не розумію, як можна говорити про гарантії безпеки до досягнення домовленостей про припинення вогню. Поки війна триває, зрозуміло, що ніхто ніяких гарантій безпеки давати не буде,

– зауважив Олещук.

Водночас політолог не вважає, що для оцінювання переговорного процесу потрібно чекати одразу остаточної мирної угоди.

Які реальні ознаки намірів щодо припинення вогню?

Ознакою реального просування могли б стати проміжні домовленості, які зменшують інтенсивність протистояння. Зокрема, ідеться про наближення до припинення вогню або хоча б про енергетичне та економічне перемир'я. Такі результати продемонстрували б, що сторони мають політичну волю рухатися до деескалації.

Якесь наближення до припинення вогню… це конкретний результат. Не миттєво. Але якийсь прогрес у напрямку енергетичного, економічного перемир’я – це був би конкретний результат, який би показав наявність якоїсь політичної волі, з боку Росії так само щодо мирного процесу,

– пояснив експерт.

Якщо ж обговорення зосереджуються на масштабних і абстрактних питаннях, а практичні кроки для деескалації залишаються поза увагою, це, на думку Олещука, дає підстави сумніватися в готовності Росії до миру.

Що насправді означатимуть гарантії за зразком статті 5 НАТО

Окремі повідомлення західних медіа про можливі умови майбутньої угоди передбачають гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО, але водночас згадують обмеження української армії та територіальні вимоги Росії. Однак Олещук закликає не робити передчасних висновків на підставі таких публікацій.

Єдине, що мене цікавить, – це якісь конкретні формулювання, конкретні документи, конкретні матеріали, які є,

– повідомив політолог.

Адже сама згадка про статтю 5 Північноатлантичного договору ще нічого не говорить про дієвість майбутніх гарантій. Важливо, які саме зобов'язання візьмуть на себе партнери України, як вони будуть юридично оформлені та якою буде їхня реакція в разі нового російського нападу.

Що таке гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО? Як воно буде прописано? Яка буде реакція? Як це все, знову ж таки, передбачено?.. Якщо це буде черговий Будапештський меморандум, то і результат буде очікуваний,

– застеріг Олещук.

Отже, поки немає конкретних документів і зрозумілого механізму виконання зобов'язань, оцінювати реальну цінність запропонованих гарантій передчасно.

Що відомо про переговори та позиції сторін

9 листопада Джаред Кушнер назвав чотири пріоритети США перед переговорами в Абу-Дабі. Серед них – припинення вогню, гарантії безпеки, економічне відновлення України та гуманітарні питання.

Раніше 24 Канал розповідав про намір Кушнера відновити формат Ради НАТО – Росія та побоювання європейських партнерів щодо можливих поступок Москві.

У матеріалі про перспективи зустрічі делегацій України, США та Росії в Абу-Дабі йдеться про вимогу Києва щодо гарантій, які за змістом відповідали б статті 5 НАТО.

Водночас, за даними Financial Times, Володимир Путін вимагає від України передання решти підконтрольної Києву частини Донбасу як передумови припинення вогню. Також Москва розраховує на додаткові територіальні поступки в обмін на гарантії безпеки.