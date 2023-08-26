Україна розпочала переговори з Канадою щодо угоди про надання безпекових гарантій

Україна продовжує співпрацю з міжнародними партнерами щодо надання безпекових гарантій. Уже розпочалися переговори з Канадою щодо цього.

Інформацією про це поділився глава Офісу Президента. Він зазначив, що Україна розпочала з Канадою переговори щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій.

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Перший раунд переговорів провели

За словами Андрія Єрмака, цим зайнявся його заступник Ігор Жовква. Глава ОП підкреслив, що Канада – третя після США та Великої Британії країна Групи семи (G7), з якою наша держава розпочала вести відповідні переговори.

...і продовжила позитивну динаміку виконання досягнутих нашою державою безпекових домовленостей із ключовими міжнародними партнерами,

– зазначив Єрмак.

Глава ОП пояснив важливість двосторонніх гарантій безпеки для України. За його словами, вони покликані зробити нашу державу захищенішою до моменту, коли вона стане повноцінним членом НАТО.

Гарантії безпеки для України мають бути дієвими й слугувати перехідним етапом на шляху нашої держави до членства в Альянсі – єдиної найнадійнішої на сьогодні гарантії безпеки,

– підкреслив Єрмак.

Напередодні долучилася Греція

Власне, минулих вихідних і на початку цього тижня Володимир Зеленський відвідав низку держав. Мовиться про Швецію, Данію, Нідерланди та Грецію.

Остання долучилася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України. За словами глави держави, Київ та Афіни продовжуватимуть роботу на двосторонньому рівні, щоб зробити формат зразком і для інших країн.

17 серпня стало відомо, що до декларації долучилися ще три держави. Йдеться про Естонію, Латвію та Литву.

З актуального варто зазначити, що 25 серпня підписантом декларації стала також Словенія. Про це розповів президент на офіційних сторінках.

Що передбачають гарантії безпеки

Варто також нагадати, для чого Україна заручається підтримкою все більшої кількості держав. Так, гарантії безпеки передбачають: