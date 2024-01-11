Робота йде, скоро буде перший драфт, – Зеленський про гарантії безпеки для України

В Україні постійно працюють над гарантією безпеки для нашої країни. На цьому наголосив Володимир Зеленський.

Відповідну заяву глава держави зробив під час пресконференції, передає 24 Канал. За його словами, працюють над гарантіями безпеки як для України, так і для кожного українця.

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Невдовзі покажуть чернетку

Володимир Зеленський зазначив, що робота над гарантіями безпеки для нашої держави ведеться на постійній основі. Водночас він констатував, що часом процес повільний.

Найближчим часом ми зможемо продемонструвати суспільствам (не тільки українському – 24 Канал) перший такий драфт. Не всього, бо там є закриті непублічні норми, але загальні речі зможемо показати,

– зазначив Володимир Зеленський.

Можемо припустити, що глава держави своїми словами хотів сповістити, що варіант проєкту гарантій безпеки для нашої держави покажуть невдовзі. І хоч робота над ним іде повільно, президент вважає, що її можна позитивно оцінити.

Що відомо про гарантії безпеки для України