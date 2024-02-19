Погоджені ще декілька угод, – Зеленський анонсував нові безпекові домовленості

Україна вже підписала безпекові угоди з трьома державами. Володимир Зеленський анонсував, що погоджені ще декілька домовленостей.

Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Глава держави зазначив, що 18 лютого мав розмову ще з кількома країнами щодо безпекових гарантій.

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Вдалося погодити ще декілька угод

Три угоди є (з Німеччиною, Францією та Великою Британією – 24 Канал). Сьогодні в нас була розмова ще з кількома країнами, є домовленість про безпекові угоди. Навіть конкретизували деякі нюанси, де були питання або розбіжності. Погоджені ще декілька угод,

– зауважив Володимир Зеленський.

Водночас глава держави підкреслив, що пропрацьовується окрема безпекова угода зі США. Володимир Зеленський додав, що не вважає, що це альтернатива допомоги від Вашингтона.

"Це дуже важлива, абсолютно інша, потужна допомога, на яку зможуть розраховувати українці, не на рік чи два, а на 10 років", – підкреслив президент.

За його словами, українцям не варто хвилюватися, що безпекові угоди підписують на 10 років. Це не означає, що велика війна триватиме стільки. Натомість це означає, що Україну підтримуватимуть її партнери. І робитимуть це навіть за умов, що після нашої перемоги ворог захоче повернутися.

Які держави підпишуть угоди наступними

Як зазначила глава уряду Данії Метте Фредріксен, країни Північної Європи також прагнуть якомога швидше надати безпекові зобов'язання нашій державі. На цьому вона наголосила під час особистої зустрічі з Володимиром Зеленським у рамках Мюнхенської конференції.

Це добре, що частина великих країн вже підписали з вами такі договори, і ми маємо бути наступними у черзі,

– сказала вона.

Також вона додала, що Данія – один з найважливіших постачальників для ЗСУ. За її словами, Копенгаген був першим, хто зголосився надати винищувачі F-16 для нашої держави. Вона також зазначила, що Данія вже підготувала новий пакет озброєння.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте також сповістив, що майже готова двостороння безпекова угода між Україною та Нідерландами. За його словами, вона "перебуває" на фінальному етапі.

Крім того, він запевнив, що безпекові домовленості та постачання від Нідерландів збережуться навіть за умови, що у країні зміниться уряд. Зокрема йдеться про обіцянку щодо F-16.