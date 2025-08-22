Після саміту у Білому домі 18 серпня за участі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та європейських лідерів США та країни Європи почали активно працювати над проєктом гарантій безпеки для України. Вони мають такі, аби в очільника Кремля навіть думка не закралася повторно напасти на нашу країну.

Під час спільної пресконференції 22 серпня генсек НАТО Марк Рютте разом із президентом Зеленським окреслили двоетапний план гарантій безпеки для України, передає 24 Канал.

Що Зеленський заявив про гарантії безпеки?

Глава держави наголосив, що країни, охочі бути гарантами безпеки України, мають різні можливості. Наразі зарано говорити, хто з них може дати своїх військових, хто допомогти з розвідкою, хто забезпечити присутність в морі і небі, а хто готовий фінансувати.

Президент заявив, що гарантії безпеки для України мають бути подібні до статті 5 НАТО, бо це реально дієві гарантії безпеки. За його словами, мусить бути абсолютно чітка архітектура, які країни допомагають на землі, які на небі, а які на морі.

Володимир Зеленський навів приклад Туреччини. Анкара заявила на останній зустрічі "коаліції рішучих", що хоче бути частиною гарантій безпеки для України в частині моря. "Присутність наша там буде повною", – пообіцяли турки.

Зверніть увагу! Віртуальна зустріч "коаліції рішучих" відбулася 19 серпня.

Що відомо про гарантії безпеки для України?

Питання гарантій безпеки для України після закінчення війни було одним із центральних під час саміту Трампа, Зеленського і лідерів Європи у Білому домі 18 серпня.

Дональд Трамп запевнив, що США будуть частиною цих гарантій, однак відкинув ідею присутності американських військ в Україні. Водночас США готові надати Києву повітряний захист.

У Білого дому заявили, що Володимир Путін сказав Трампу на Алясці, що нібито відкритий до гарантій безпеки для Києва "на кшталт статті 5", що стосуються зобов'язань НАТО щодо колективної оборони.

Однак пізніше очільник МЗС Росії Сергій Лавров наголосив, що Росія та Китай мають бути гарантами безпеки для України. Ця заява зірвала переговори Москви зі США та викликала сумніви у готовності Путіна укласти угоду.