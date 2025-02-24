Гарантії безпеки – ключ до миру, і від них залежить, як довго він буде тривати, – Зеленський
- Зеленський заявив, що Україна заслуговує на надійні гарантії безпеки, які є ключем до тривалого миру.
- Україна вже має 28 двосторонніх безпекових угод з партнерами, на основі яких можна створити надійні гарантії миру.
- Якщо гарантій не буде, Україна буде змушена розвивати власну військову міць.
Зеленський заявив, що Україна заслуговує на гарантії миру. Саме він них залежатиме, яким тривалим буде мир.
Зеленський також згадав про двосторонні безпекові угоди, які Україна підписує з партнерами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на саміт "Підтримуй Україну" в ефірі телемарафону.
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Що заявив Зеленський про гарантії безпеки для України
Зеленський підкреслив, що Україна заслуговує на надійні гарантії безпеки. Якщо ж їх не буде, то наша країна буде змушена "будувати НАТО в Україні", тобто підтримувати власну суттєву військову міць.
Гарантії безпеки – це ключ до миру, і чим надійніше вони будуть, тим довше буде зберігатися мир,
– зазначив Зеленський.
Він додав, що в України вже є 28 двосторонніх безпекових угод з партнерами. На цій основі можна створити надійні гарантії миру у Європі, зокрема її повітряний щит.
Зеленський також зазначив, що міжнародна політика нині в стані турбулентності, і це небезпечно.