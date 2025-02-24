Гарантії безпеки – ключ до миру, і від них залежить, як довго він буде тривати, – Зеленський

Зеленський заявив, що Україна заслуговує на гарантії миру. Саме він них залежатиме, яким тривалим буде мир.

Зеленський також згадав про двосторонні безпекові угоди, які Україна підписує з партнерами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на саміт "Підтримуй Україну" в ефірі телемарафону.

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Що заявив Зеленський про гарантії безпеки для України

Зеленський підкреслив, що Україна заслуговує на надійні гарантії безпеки. Якщо ж їх не буде, то наша країна буде змушена "будувати НАТО в Україні", тобто підтримувати власну суттєву військову міць.

Гарантії безпеки – це ключ до миру, і чим надійніше вони будуть, тим довше буде зберігатися мир,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що в України вже є 28 двосторонніх безпекових угод з партнерами. На цій основі можна створити надійні гарантії миру у Європі, зокрема її повітряний щит.

Зеленський також зазначив, що міжнародна політика нині в стані турбулентності, і це небезпечно.