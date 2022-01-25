"Гарантії безпеки": НАТО дасть письмову відповідь Росії паралельно із США

НАТО дасть письмову відповідь на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки". Робота над документами ведеться паралельно із США.

Як повідомила журналістка CNN Наташа Бертранд, Північноатлантичний альянс планує надати відповідь вже цього тижня.

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Бертранд, процитувавши генсека НАТО Єнса Столтенберга, сказала, що НАТО підготує письмовий документ паралельно із США. Повідомляється, що Столтенберг запевнив у готовності НАТО обговорювати:

контроль над озброєннями,

роззброєння,

прозорість військової діяльності,

механізми зниження ризиків та інші питання, що мають відношення до європейської безпеки.

Але ми не готові йти на компроміс за основними принципами,

– процитувала журналістка генсека НАТО.

Що передбачають російські "гарантії безпеки"

Кремль вимагає юридичних гарантій нерозширення НАТО на Схід. Фактично основною вимогою є те, щоб до Альянсу не приймали Україну.

На початку 2022 року представники НАТО говорили про це з Росією. Відбувалось засідання Ради Росія – НАТО. Генсек Єнс Столтенберг заявляв, що НАТО готове до діалогу з Росією щодо так званих "гарантій безпеки". Зокрема, обговорити місце проведення військових навчань та розташування ядерних ракет.

У результаті Росія доводить, нібито її не розуміють. Захід наголошує, що ніхто не може диктувати умови та ставити під сумнів політику відчинених дверей НАТО.

До речі, Столтенберг запрошував усіх учасників Ради Росія – НАТО на серію нових зустрічей. Хоче обговорити з ними питання європейської безпеки.

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Повний текст публікації Наташі Бертранд:

Єнс Столтенберг розповідає, що НАТО надішле письмові відповіді Росії пізніше цього тижня за координацією зі США. "Ми завершуємо в НАТО пропозиції, письмовий документ, який ми надішлемо їм пізніше цього тижня. Ми зробимо це паралельно зі Сполученими Штатами".