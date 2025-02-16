США попросили Європу підготувати пропозиції щодо гарантій безпеки для України, – FT

США попросили європейських лідерів розробити детальні пропозиції щодо зброї, миротворчих військ і заходів безпеки, які вони могли б надати Україні в рамках будь-яких гарантій безпеки для припинення війни з Росією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times. У своєму матеріалі журналісти посилаються на чотирьох неназваних західних посадовців, обізнаних з цим питанням.

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США надіслали запит європейським країнам

Запит від США надійшов цього тижня: це сталося, коли європейські лідери вимагали взяти участь у переговорах Трампа з Путіним, про які він оголосив у середу, 12 лютого.

Цей документ є способом, за допомогою якого ми гарантуємо свою участь,

– сказав один із чиновників.

Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон запросив обраних європейських лідерів на саміт у Парижі вже в понеділок, 17 лютого, щоб обговорити, як Європа може посилити підтримку України.

В анкеті, яку Державний департамент США надіслав урядам, Вашингтон має намір визначити готовність Європи захистити Україну після мирного врегулювання та ціну, яку країни готові заплатити в обмін на участь у переговорах з Москвою. За словами чиновників, Держдеп США хоче отримати інформацію про військову техніку, яку європейські столиці зможуть надати, а також про кількість військових бригад, які вони готові розгорнути

Я сам не бачив (цю анкету, – 24 Канал), але цілком розумію, що це допомогло б сконцентрувати розмову,

– сказав Марк Рютте, генеральний секретар НАТО.

Він підкреслив, що, попри запит США, європейські країни повинні чітко визначити, як вони можуть активізувати свої зусилля.

Я чую, як європейські країни скаржаться, що їм не одразу знайшлося місце за столом (переговорів, – 24 Канал). Мій аргумент такий: спочатку організуйтеся разом, обговоріть і подумайте про те, яким може бути внесок Європи,

– підсумував генсек.

Варто зазначити, що запит США надійшов напередодні туру європейськими столицями представника Дональда Трампа з питань України і Росії Кіта Келлога, який розпочнеться наступного тижня в Брюсселі.