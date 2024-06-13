Проривний рівень підтримки: Україна і Японія підписали безпекову угоду

Володимир Зеленський на саміті "Великої сімки" підписав безпекову угоду з Японією. У рамках договору вже цього року Україна отримає від Токіо 4,5 мільярдів доларів США

На полях саміту "Великої сімки", що проходить в італійській Апулії, президент України та прем'єр-міністр Японії поставили підписи під двосторонньою угодою про гарантії безпеки.

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Допомога на мільярди

Слід зауважити, що Київ вперше підписав подібну угоду з країною, яка не є членом НАТО та з країною, яка представляє Тихоокеанський регіон.

Загалом Україна уклала вже 16 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією та Норвегією.

Що передбачає українсько-японська угода:

У 2024 році Токіо надасть Києву 4,5 мільйона доларів США;

Японія надалі допомагатиме Україні протягом 10 років;

Сума підтримки, яку Японія надала з березня 2022 року, перевищуватиме 12 мільярдів доларів.

Токіо постачатиме Україні нелетальне обладнання та продовжить подальший розвиток співпраці в межах коаліцій спроможностей, зокрема коаліцій з інформаційних технологій та розмінування.

Японія забезпечуватиме лікування поранених українських воїнів, співпрацюватиме з Україною в галузях розвідки та захисту секретної інформації, посиленні захисту та відбудові критичної інфраструктури, зміцненні кібер- та інформаційної безпеки, забезпечення вільного судноплавства та безпеки морських шляхів.

Японські партнери допомагатимуть із відновленням та відбудовою України;

Японія й надалі підтримуватиме українську формулу миру, посилюватиме санкції проти Росії, співпрацюватиме в розробці механізму відшкодування збитків, зокрема за рахунок суверенних російських активів, та у притягненні агресора до відповідальності.

Японія також і надалі допомагатиме Україні зміцнювати ядерну безпеку, зокрема в контексті захисту Запорізької атомної електростанції.

Ми дякуємо за таку солідарність Японії з нашою країною та людьми, за все, що ви робите, щоб захистити життя та міжнародне право,

– прокоментував подію президент Зеленський.

Передбачається, що на саміті "Великої сімки" Україна підпише безпекову угоду також зі США.